ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が25日までにインスタグラムを更新。神社を参拝したことを報告した。瀧山アナは「父と母と今年、神社に沢山行きたくて有言実行中！」とコメントし、鳥居の前での写真をアップした。瀧山アナはオーバーサイズのニットに、超ミニ丈のボトムスを着用。ロングブーツと透け感のある黒タイツで美脚を披露している。この投稿にフォロワーからは「スタイル良すぎ」「今日も美脚でスタイル抜群」「足