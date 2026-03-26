２０２４年度に行われたイベントの様子（夢見ケ崎動物公園提供）４月１９日の「飼育の日」に合わせ、夢見ケ崎動物公園（川崎市幸区）は同日、生物の多様性に関するイベントを開催する。トークやワークショップなど多彩な催しを企画しており、子どもから大人までが楽しめる。五つの企画が用意され、「動物のからだのちがいを知ろう！」と銘打ち、実際に動物を観察しながら体の仕組みを学んだり、レッサーパンダやキツネザルなど