元乃木坂46の女優山下美月（26）が16日までに、自身インスタグラムを更新。都内で行われた英フレグランスライフスタイルブランドのポップアップイベントに出席した、透け感あるロングスカート姿を投稿した。「JO MAOLONE LONDONさんが3月26日よりヨドバシJ6ビルにて開催するEnglish Pear Festivalに参加させていただきました！」と報告。「私は『イングリッシュベアー＆スイートピー』の香りを纏い登壇させていただきましたが春ら