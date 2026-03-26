北朝鮮の金正恩総書記の娘・ジュエ氏はまだ10代前半と見られるにもかかわらず、射撃をしたり戦車に乗ったりと忙しい日々を過ごしている。それも父親の絶対権力を継承するための修行の一環なのだろう。しかし、本当に権力を継承できるかは「その時までわからない」のが現実だ。彼女が権力を継承するには、越えねばならない関門が多く存在するからだ。韓国SBSニュースは2024年４月5日、金正恩総書記がジュエ氏とともに視察した軍の空