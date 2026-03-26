広島・中村奨成外野手（26）が25日、変幻自在の2番打者を目指すと意気込んだ。あす27日の開幕・中日戦（マツダ）は「2番・右翼」で初の開幕スタメンが濃厚。昨季は81試合のスタメンでわずか4試合しか経験していない打順でスタートを切る。「メリハリを大事にして、去年よりいいものを出したい」。勝負の高卒9年目がマルチな役割を担う覚悟を示した。中村奨は、開幕戦を「楽しみ」と心待ちにした。高卒9年目で初の開幕スタメン