右ふくらはぎ痛で離脱中の広島・大瀬良が、きょう26日に由宇であるファーム・リーグのソフトバンク戦で実戦復帰する。先発・森の後に登板を予定。25日は大野練習場で調整し「ふくらはぎの状態をチェックし、良いボールしっかり投げて抑えていけるように」と意気込んだ。5日の練習中に負傷し、「右下腿（かたい）筋損傷」と診断。開幕ローテーション入りを逃しても、幸い軽症で「一日も早く呼んでもらえる状態にしないといけな