オリックス・岸田護監督（44）と球団アンバサダーで本紙評論家のT―岡田氏（38）の開幕直前対談が実現した。今季就任2年目を迎え、チーム3年ぶりのリーグ優勝を目指す指揮官。05年ドラフトの同期入団で、履正社（大阪）の6学年後輩にあたるT―岡田氏を相手に、ここまでの手応えや期待の若手、自身の心境の変化などを語り尽くした。（取材・構成阪井日向）T―岡田氏（以下、T―岡田）監督、よろしくお願いします！今年