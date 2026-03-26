アメリカ・ホワイトハウスは25日、「イランが現実を受け入れなければ、トランプ大統領はこれまで以上に大きな打撃を与える」と警告し、イランを強くけん制しました。レビット報道官：イランが現実を受け入れず、軍事的に敗北し、今後も敗北し続けることを理解しないなら、トランプ大統領はこれまで以上に大きな打撃を与える。ホワイトハウスのレビット報道官は25日の記者会見で、イランとの協議は継続しているとした一方、イランが