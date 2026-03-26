69万円で3人乗れる「手頃なアシ車」神奈川県伊勢原市のバイクショップ バブルは、3輪トライク「VIVEL TRIKE（ビベルトライク）」を展開しています。さらに2026年1月にはラインナップを整理し、現在は4つのバリエーションから選べる体制となっています。従来モデルからどのような進化を遂げているのでしょうか。VIVEL TRIKEは、アジア地域で公共交通機関として広く利用される3輪車、いわゆる「トゥクトゥク」の親しみやすい