メタ本社に掲げられたロゴ＝2025年9月17日、米カリフォルニア州（共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は25日、米IT大手メタが従業員数百人を削減すると報じた。営業や人事採用、ハードウエア開発を担う米国内外の部門が対象。成長が見込まれる人工知能（AI）分野への投資を優先するための組織再編の一環。一部は配置転換を提案する。メタは今年、AI関連の設備投資に最大1350億ドル（約22兆円）を投じる計画。メタ