グラビアアイドルの新田妃奈（26）が25日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なランジェリーショットを投稿した。4月29日に発売が決まった3rdDVD「甘美な誘惑」の撮影ショットとみられるグラビアを公開。布面積が極めて少ない青いランジェリー姿で、93センチHカップのバストなどの曲線美を際立たせた。別の投稿では「セクシーコンパニオンだよ」と記し、浴衣をはだけさせ、限界ギリギリのノンショルダートップス姿を露出。また、