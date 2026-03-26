キングコング西野亮廣（45）が25日、自身のブログを更新。コロナ禍を振り返った。童話作家としても活躍する西野は、16年に出版した絵本「えんとつ町のプペル」が累計発行部数80万部を突破。20年に映画化され、興行収入27億円、観客動員196万人と大ヒットした。同作の続編「えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜」公開を目前に控えている西野は「前作の公開は、コロナ禍の只中でした。隣席は空けられ、座席は1つ飛ばし。座席指定表は