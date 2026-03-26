アメリカのホワイトハウスは25日、トランプ大統領が5月14日から中国・北京を訪れ、習近平国家主席と会談すると発表しました。訪中はイラン情勢への対応のため、3月末から延期されていました。レビット報道官：トランプ大統領と習近平国家主席との待望の会談が、5月14日と15日に北京で開催されることをお知らせします。ホワイトハウスのレビット報道官は、イラン情勢への対応のため延期されていたトランプ大統領の中国訪問について