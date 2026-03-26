タレントでモデルの藤田ニコル（28）が、25日までにインスタグラムを更新。近影を投稿した。藤田は「アフタヌーンティーの日お買い物もしたり沢山動きたかったのでLVスニーカリーナを履いておでかけ」と報告し、花模様のセットアップを着用した姿を投稿した。藤田のおなかはふっくらと大きくなっている。続けて「バレリーナシューズの軽やかさとスニーカーの快適さを組み合わせているので歩く日にピッタリあ、髪の毛も切ったよ