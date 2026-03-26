巨人の大勢投手（２６）が２５日、東京Ｄで行われた１軍練習で行われた実戦形式のライブＢＰに登板した。打者４人と対戦して、１７球を投じ、１本塁打、１四球だったが、最速１５０キロをマーク。「体の痛みとかなく投げられたのでよかったです」と汗を拭った。２５日に来日し、２６日にチームに合流する守護神マルティネスとともに開幕は１軍不在となる。ＷＢＣに出場したことが考慮された大勢は「ボールが変わってからも投げ