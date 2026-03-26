NY株式25日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均46429.49（+305.43+0.66%） S＆P5006591.90（+35.53+0.54%） ナスダック21929.83（+167.94+0.77%） CME日経平均先物53670（大証終比：+190+0.35%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は反発。本日はイラン情勢を巡るより前向きな動きを受けてリスク選好が回復。米国がイランに紛争終結に向けた１５項目の計画を送ったと報じている。また