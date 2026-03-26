NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4585.50（+151.40+3.41%） 金６月限は急反発。時間外取引は、イラン戦争終結期待を受けて買い優勢となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、予想以上の米輸入物価指数などを受けて上げ一服となった。 MINKABU PRESS