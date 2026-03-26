米国債利回り（NY時間16:23）（日本時間05:23） 米2年債 3.883（-0.006） 米10年債4.326（-0.034） 米30年債4.893（-0.035） 期待インフレ率2.312（-0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。原油が後半に下げ渋ったものの、マイナス圏で推移したことで、利回りは低下。 この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回った。