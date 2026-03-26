5人組歌謡アイドル「華MEN組」が25日、初シングル「NEGAI」を発売した。デビューから1年10カ月、メンバー脱退なども経てたどり着いた念願の一枚。東京・錦糸町のリリースイベントで、コウジ（31）は「いろんなことを乗り越えて今日ここに立っている」と喜びをかみしめた。雨中の公開リハーサルでは、全員で目標を「日本武道館」と力強く揮毫（きごう）。ユウキ（35）は「デビュー当時から武道館に立つという目標は変わらない」