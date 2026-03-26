ザ・ドリフターズの故仲本工事さんの妻で歌手の三代純歌（58）が「女性自身」の記事で名誉を毀損（きそん）されたとして、発行元の光文社に4400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は25日、記事の一部に違法性を認め88万円の支払いを命じた。判決によると、女性自身は三代が仲本さんを3000万円の生命保険に加入させようと「策謀」したなどとする記事を掲載。堀内元城裁判長は「策謀」の表現を「社会的評価を低下させ