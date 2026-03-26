【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、前日比305.43ドル高の4万6429.49ドルで取引を終えた。米国とイランの交戦終結に向けた協議が進展すれば、中東の緊張緩和につながると期待した買い注文が優勢だった。トランプ米政権がイランに対し、交戦終結に向けて15項目の計画を提示したと伝わり、投資家の不安が和らいだ。ただイラン側が米国の要求を拒否するとの報道もあり、伸び悩む場面も