イスラエルのネタニヤフ首相（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】米紙ニューヨーク・タイムズは25日、米国とイランが協議を模索する中、イスラエルのネタニヤフ首相が24日、イランへの攻撃を強化するよう軍に指示したと伝えた。交戦が終結に向かうことを警戒しているといい、48時間以内にイランの兵器産業を可能な限り破壊するよう命じたという。イスラエルメディアは、トランプ米大統領が28日までに一方的に停戦を宣言する可