まるで思い立って散歩に出かけるかのように気まぐれに、ゆっくりと道草をしながらトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が歩んできたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』がもうすぐ終わりを迎える。にわかに信じがたいことだ。つい最近まで、熊本に移り住んだにもかかわらず、フィリピン行きに興味をそそられるヘブンにヤキモキしながら、トキとの夫婦生活の今後に思いを馳せていた記憶があるのに。 参考：『