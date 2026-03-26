「第56回高松宮記念」の追い切りが25日、東西トレセンで行われ、美浦Wコースでは三浦騎乗のウインカーネリアンが9歳とは思えない活気を見せつけた。昨秋スプリンターズSで波乱の主役となった古豪が秋春スプリントG1連勝を狙っている。9歳を迎えても、脚力に陰りはない。ウインカーネリアンは開門直後、Wコースに姿を見せた。コンビを組む三浦を背に序盤はゆったりしたペースを刻んだ。エレクトリックブギ（5歳3勝クラス）を大