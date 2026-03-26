元プロレスラーでタレントの長州力（74）がこのほど、東京・後楽園ホールでポケモンゲーム最新作「PokemonChampions」の体験会に出席した。19年6月26日の引退以来、6年9カ月ぶりの“聖地”入り。リング上で名前が呼ばれると「懐かしいですね」と目を細めた。対戦相手はポケモン好きの武藤十夢（31）、小麟（25）姉妹。十夢が「父がプロレス好きで、家族で後楽園ホールに来ていた」と明かすと、長州は「敬司だったらしばき倒