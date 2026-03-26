FAで新加入した西武・桑原がZOZOマリンスタジアムでの全体練習に参加し、開幕に向けた調整を行った。オープン戦は15試合で打率・283、3盗塁の成績を残し「良い準備はできた。あとは結果。チームに貢献する気持ちで1年間頑張りたい」と意気込んだ。22日のオープン戦最終戦は1番で出場。新天地では2、3番に加えて6番も試され「打順によって役割も変わる。自分らしくプレーできたらいい」と順応する。