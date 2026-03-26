【馬券のツボ】≪ここが買い≫3年連続で馬体重500キロを超える馬が優勝している。6年ぶりに良馬場で行われた昨年は上位7頭まで全て馬体重480キロ以上の馬だった。スプリント戦ながらある程度パワーも求められる舞台。馬格にあふれている点がいい。≪ここが心配≫年齢は気になる。過去10年、7歳の成績は【1・0・1・24】。23年は12番人気ファストフォースが勝ったが、その年は不良馬場で芝の状態も特殊だった。7歳で連対した馬