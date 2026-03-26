楽天ドラフト6位右腕の九谷（王子）が開幕1軍入りを果たした。オープン戦はチーム最多の8試合に登板し、防御率3・68。「真っすぐは前に飛ばされる」と課題を口にする一方で「スライダーとチェンジアップはストライク率が高い」と自信を深めた。大阪大谷大卒業後の3年間は名古屋名物の味噌かつ店「矢場とん」でホール店員などの傍らプレーを続けた。球団は本拠地での矢場とん出店にも動いており、「仙台にもしっかり味噌カツ