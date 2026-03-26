演歌歌手の中村美律子（75）が25日、都内でデビュー40周年記念曲「人生万歳」の発売記念イベントを行った。聴くと体を揺らしたくなるアップテンポで「万歳」のフレーズが印象的。「とにかく元気の出る作品」と胸を張る。40年は「長いようであっという間だった」と言い、一番の思い出は通算15回出場したNHK紅白歌合戦。「やっぱり特別で、出場できた時は死んでもいいと思えるほどうれしかった」と振り返った。今後に向けて「歌