日本野球機構（NPB）は25日、年間を通して活躍した救援投手を表彰する「損保ジャパンHIKESHI（ひけし）賞」を新設すると発表した。ピンチを抑えた貢献度など独自の指標で算出された1年間の獲得ポイントで争われ、セ、パ各リーグから1人ずつ表彰される。賞金は100万円で、火消し役の救援投手に新たな称号が加わる。過酷な持ち場の割に報われることの少ない救援投手。新たな賞のおかげで、評価する明確な指標がなかったワンポ