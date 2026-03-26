巨人のキャベッジが特大弾で好調をアピールした。東京ドームで行われたフリー打撃で右中間席後方の電光掲示板超えの推定150メートル弾を放ち「開幕に向けて調子も仕上がってきたと思います」と手応えを口にした。来日2年目の今季は昨季、1試合のみの出場だった1番での起用が見込まれる。「どの打順を任されたとしても自分に与えられた役割をしっかり果たしたい」と見据えた。