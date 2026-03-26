ヤクルトの高卒3年目・鈴木叶が、初の開幕1軍を勝ち取った。神宮の室内練習場で打撃練習などで調整し「まずは守備でアピールしたい。試合に出た時にオフにやってきたことが出せるようにしていきたい」と闘志を燃やした。強肩強打が持ち味の捕手。10日の中日戦では左越え3ランを放つなど、オープン戦10試合に出場し、思い切りの良い打撃でアピールした。WBCに出場した中村悠がコンディションを考慮され2軍スタートとなる中で、