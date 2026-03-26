ハッピーエンドの準備は整った。「第56回高松宮記念」の追い切りが25日、東西トレセンで行われ、ラストランのナムラクレアは長谷川師を背に栗東坂路単走で抜群の動き。3年連続2着に敗れた舞台で悲願のG1初制覇を目指す。美浦Wコースでは三浦騎乗のウインカーネリアンが9歳とは思えない活気を見せつけた。昨秋スプリンターズSで波乱の主役となった古豪が秋春スプリントG1連勝を狙っている。泣いても笑ってもこれが最後。ナムラ