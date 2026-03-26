FRUITSZIPPERの鎮西寿々歌（27）が、ホラー映画「だぁれかさんとアソぼ？」（監督清水崇、7月24日公開）で映画単独初主演を果たす。カセットレコーダーを巡る怪現象に巻き込まれた学園の心理カウンセラー・平瀬小春役。従来の明るいイメージを封印して挑む新境地だ。既にクランクイン。「呪怨」シリーズで知られるJホラーの巨匠・清水監督の下での映画主演に「不安もありましたが、清水組ならではの映像の世界観は、自分で演