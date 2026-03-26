右手負傷から復帰したロッテ・ジャクソンが、31日からの敵地日本ハム3連戦で初戦の木村に続き、2戦目に先発する。この日はサブロー監督が「最終確認」と位置付けたライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、打者9人に45球を投げ、安打性2本に抑えた。最速153キロをマークした右腕に、指揮官は「もう大丈夫だと思います」と太鼓判を押し、「（登板は）水曜日かな。2戦目」と明言した。