【馬券のツボ】≪ここが買い≫芝1200メートルは7戦して【1・2・1・3】。掲示板を外したのは前走の香港スプリント（11着）のみ。24年高松宮記念では4着に粘っているだけに、国内のスプリント戦なら崩れるシーンは想像しにくい。≪ここが心配≫3カ月以上の休み明けは【0・1・0・7】。戦績が示すように鉄砲実績は乏しい。昨年、キーンランドC5着を使ってスプリンターズSを制したように、叩いて良くなる印象だ。