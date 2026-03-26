東南アジア最大規模のモーターショーがタイで開幕しました。中東情勢を受けた燃料価格の高騰で、EV＝電気自動車の需要が拡大するとみられています。タイできのう開幕した国際モーターショーには、45のブランドが出展しています。日本車が圧倒的なシェアを握っていたタイでは近年、中国ブランドの相次ぐ参入でEVの普及が進んでいますが、中東情勢の影響でEVの需要はさらに高まるとみられています。記者「こちらは今回新たに出展した