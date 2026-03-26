侍ジャパンの一員としてWBCに出場したロッテ・種市が今週中にブルペン投球を再開する。サブロー監督は開幕3カード目のソフトバンク3連戦（ZOZOマリン）か、4カード目のオリックス3連戦（京セラドーム）での先発を示唆した。「本人は投げても全然痛くないと言っている。（登板は）早ければ、3か4カード目、その辺になるかな」WBCでは本来の先発ではなく、中継ぎとして起用されたこともあり、調整が遅れていた右腕だが、24日に