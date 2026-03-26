インスタグラムなどSNSの依存をめぐる裁判で、カリフォルニア州の陪審団は原告の訴えを支持し、運営企業側の責任を認める評決を下しました。カリフォルニア州の裁判所で行われたこの裁判は、原告の女性がインスタグラムやYouTubeに依存し、うつ病になったとして、これらを運営するメタなどを訴えていたものです。原告側が「企業側がアルゴリズムや無限スクロールなど中毒性の高い仕組みを意図的に組み込んだ」と主張するのに対し、