◇ファーム公式戦ヤクルト5―4ロッテ（2026年3月25日戸田）4月2日の広島戦（神宮）に先発予定のヤクルト・奥川が、ファーム・リーグ、ロッテ戦に先発。6回75球を投げ4安打2失点で最終調整を終えた。池山監督は「良い感じにきているんじゃないか。任せているので、しっかり登板してくれると思う」と期待した。2番手には23年ドラフト1位の西舘が登板し、1回1安打1失点。24年に右肘じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術