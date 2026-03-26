「制コレ」2024年度メンバー、稲光亜依・仙北谷ハンナ・小森香乃・百田汐里が、26日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）17号の表紙と巻頭グラビアを飾った。今回は4人の卒業グラビアになる。【写真】「制コレ」24メンバー、制服→水着姿多くの有名俳優・モデルを輩出してきた「ヤンジャン」伝統誌上オーディション「制コレ」。今まで集合、ソロで「週刊ヤングジャンプ」のグラビアを彩り続けてくれた2024年度メンバー（稲