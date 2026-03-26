山崎賢人が主演する映画『キングダム』シリーズ最新作『キングダム 魂の決戦』の新キャストとなる秦国の危機に立ち向かう7名の精鋭を演じるキャストが発表。蒙恬（もうてん）を志尊淳、王賁（おうほん）を神尾楓珠、桓騎（かんき）を坂口憲二が演じる。併せて、初解禁となる本編映像を使用した新たな特報映像も解禁された。【動画】初解禁となる本編映像も！映画『キングダム 魂の決戦』特報映像【秦軍ver.】中国春秋戦国時