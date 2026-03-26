◆ファーム・リーグ巨人２―６西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・田中将大投手（３７）が２５日のファーム・リーグ西武戦（Ｇタウン）に先発し、３回２失点で開幕前最後の調整を終えた。登板を予定する４月１日・中日戦（バンテリンＤ）に向けて準備を完了。気温１２度、雨が降る中で６８球を投げ切り「いい練習ができました」とステップを踏んだ。被安打５、与四球３。ナッツ色のグラブをびしょぬれにしな