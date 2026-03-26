西武・渡部聖弥外野手（２３）が“２年目のジンクス”を吹き飛ばす。大商大から２４年ドラフト２位で入団。２年連続で１軍で開幕を迎えることが決定的で、「ありがたいこと。去年はシーズン中にケガとかもあったけど、今年はキャンプもけがなく過ごしてきたんで、しっかり結果を出すだけ」と燃える。この日は開幕戦を戦う敵地・ＺＯＺＯで行われた全体練習に参加。１年目の昨季は左翼手として１０９試合に出場したが、今季は