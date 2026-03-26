フジテレビ系４月期月９ドラマ、北村匠海主演「サバ缶、宇宙へ行く」（月曜・午後９時、４月１３日スタート）の語り（ナレーション）を俳優・井上芳雄が担当することが２６日、分かった。同ドラマは福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。北村演じる新米高校教師の主人公・朝野峻一が、生徒たちを見守りなが