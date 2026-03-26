フィオライアは新規開業の柴田厩舎に転厩して初戦。最終追いは太宰を背に坂路で4F53秒7〜1F12秒2を馬なりでマークした。柴田師は「めちゃくちゃいい馬。切れる脚があるし、柔らかさもある」と素材を絶賛した上で「本当に順調に来ていて不安はない。競馬が楽しみ」と声を弾ませた。2走前のシルクロードSでは16番人気の低評価を覆して優勝。自分の形に持ち込めば一発がある。