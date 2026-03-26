坂路で追い切ったレイピアはスプリンターらしく四肢を高速で回転させる迫力十分の走り。4F51秒5〜1F12秒6をマークした。中竹師は「先週はダイナミックでパワフルな動き。今朝は軽く促す程度。満足いく、レースが楽しみになる動きだった」と笑顔を見せた。今年早くも3戦目となるが出来落ちは感じさせない。「充実していて疲れが残らず、その後の調整も楽だった」と伝えた。