転厩初戦のビッグシーザーは開門直後の坂路で4F54秒2〜1F12秒3をマーク。瀬間助手は「しまいは馬なりでバランスの確認。背中が良く、扱いやすい。しっかり反応もしていた。入厩当初より、かなり体が軽くなっている」と好感触を伝えた。前走オーシャンS9着後は疲れを取ることに専念。「その点に関しては、うまく調整ができている。最後の直線で出番があれば」と意気込んだ。