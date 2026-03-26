記事ポイント鹿児島県南種子町の農家30戸に農業AI/IoTソリューション「e-kakashi」を導入パプリカの年間出荷量が前年比約2倍の約8トンに到達する見込み平山小学校でのICT学習にも活用し地域全体でスマート農業を推進 グリーンと東京エレクトロン デバイスが、鹿児島県南種子町で農業AI/IoTソリューション「e-kakashi」を活用した地域農業の活性化を支援しています。パプリカの年間出荷量が倍増するなど、データに基づく栽培管