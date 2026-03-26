スプリントG1初挑戦のレッドモンレーヴはWコースで6F82秒9〜1F11秒5。2馬身前を行くシャーンゴッセ（6歳1勝クラス）に並びかけ、余力十分に半馬身先着した。蛯名正師は「前走から間隔は長くないですが、バランスを整えながら調教の強度を上げてこられた。距離が短い方が集中力も続くので新しい面が出てくれれば。体もスプリント体形になってきています」と期待していた。